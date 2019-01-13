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Автор: в теме:десерты и выпечка  комментарии: 7 комментариев
 

ДЕСЕРТНЫЕ КОЛБАСКИ ИЗ СУХОФРУКТОВ К ЧАЮ

десерт из сухофруктов

Зимой и ранней весной хочется естественных незаконсервированных витаминов, ведь организм уже начинает ощущать их нехватку. Многие свежие фрукты и ягоды к этому времени лишь красиво выглядят, а пользы от них, говоря откровенно, крайне мало. Выручают экзоты: апельсины, мандарины, киви и др…. а также сухофрукты, в которых очень высока концентрация витаминов и необходимых нам микроэлементов.

 

Сегодня мы попробуем приготовить великолепного вкуса суперполезный энергетический десерт из сухофруктов, а именно: из кураги, фиников, орехов, семян подсолнечника и кунжута. Кроме перечисленных достоинств, такое замечательное сладкое лакомство можно есть не боясь растолстеть, конечно, если делать это в разумных количествах. ))

 

Десертные колбаски из сухофруктов и орехов скрасят ваше семейное чаепитие или посиделки с друзьями-подругами в долгие зимние вечера.  Разновозрастной малышне они тоже придутся по вкусу.


 

 

 

 

как приготовить десерт из сухофруктов:

 

 

 

Готовится десерт их сухофруктов несложно и хранится длительно, не теряя своей полезности.

 

 

приготовление десерта из сухофруктов

 

 

Ингредиенты:

 

  • курага — 250 г,
  • финики — 250 г,
  • кешью, фундук или миндаль на выбор — 100 г,
  • кунжут — 100 г
  • семечки подсолнечника — 50 г
  • апельсиновая цедра — 2 ст. л.
  • молотой корицы, кардамона и ванили по вкусу

 

 

 

Очищенные от косточек финики и курагу промоем в горячей кипячёной воде. Если сухофрукты попались чрезмерно пересушенные, то придется отмочить их минут двадцать в кипятке. После чего воду сливаем и слегка обсушиваем сухофрукты на салфетке. Измельчаем их в блендере или через мясорубку.

 

десертные колбаски из сухофруктов к чаю

 

Примемся за орехи… Я выбираю для такого десерта из сухофруктов орешки кешью, потому что они наименее жесткие, в отличии от других сортов орехов. Итак, подсушим орехи кешью вместе с семенами подсолнечника в духовке и, не остужая, горячими высыпем в чашку к измельченным сухофруктам.

 

Положим в орехово-фруктовую смесь по щепотке любимых специй: ваниль, молотую корицу, кардамон.  Ещё нам потребуется свеженатёртая апельсиновая цедра. Добудем её с помощью мелкой тёрки и добавим в общую массу. Все компоненты старательно перемешаем.

 

Выложим получившуюся массу на доску и займёмся лепкой колбасок. Излишне длинные они нам не нужны, около 20 см будет вполне достаточно.  Затем равномерно обваляем получившиеся колбасины в семенах кунжута и завернём в пергаментную бумагу… если таковой не имеется, то в фольгу или пищевую плёнку.

 

колбаски из сухофруктов и орехов

 

Готовый десерт из сухофруктов отправляем в холодильник на ночь — он должен затвердеть.

 

А уже на следующий день можно отрезать кусочек такой десертной колбаски и полакомиться на завтрак с чайком или кофием.  good  smile

 

десертные колбаски из сухофруктов

 

 


Приятнейшего аппетита..!


 


Almica:
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Комментарии © 7 к статье: ДЕСЕРТНЫЕ КОЛБАСКИ ИЗ СУХОФРУКТОВ К ЧАЮ

  1. Гость:

    ПОХОЖЕ. ЧТО В САМЫЙ РАЗ БРАТЬ С СОБОЙ В ПУТЕШЕСТВИЕ ИЛИ ПОХОД НА ПРИРОДУ

    Ответить - Гость
    • Almica:

      И туда тоже можно… (с) yes

      Ответить - Almica
      • Гость:

        good

        Ответить - Гость
        • Almica:

          curtsey

          Ответить - Almica
  2. Гость:

    heart give_rose

    Ответить - Гость
  3. Марина:

    Я такую колбаску делаю с черносливом.Нужно попробовать с финиками по-Вашему.Спасибо за идею.

    Ответить - Марина
    • Almica:

      Спасибо за отклик, Марина!А я попробую сделать такой десерт с черносливом — по=Вашему.)) Чернослив очень люблю. Частенько добавляю его в салаты и в мясные блюда.

      Ответить - Almica

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