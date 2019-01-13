ДЕСЕРТНЫЕ КОЛБАСКИ ИЗ СУХОФРУКТОВ К ЧАЮ
Зимой и ранней весной хочется естественных незаконсервированных витаминов, ведь организм уже начинает ощущать их нехватку. Многие свежие фрукты и ягоды к этому времени лишь красиво выглядят, а пользы от них, говоря откровенно, крайне мало. Выручают экзоты: апельсины, мандарины, киви и др…. а также сухофрукты, в которых очень высока концентрация витаминов и необходимых нам микроэлементов.
Сегодня мы попробуем приготовить великолепного вкуса суперполезный энергетический десерт из сухофруктов, а именно: из кураги, фиников, орехов, семян подсолнечника и кунжута. Кроме перечисленных достоинств, такое замечательное сладкое лакомство можно есть не боясь растолстеть, конечно, если делать это в разумных количествах. ))
Десертные колбаски из сухофруктов и орехов скрасят ваше семейное чаепитие или посиделки с друзьями-подругами в долгие зимние вечера. Разновозрастной малышне они тоже придутся по вкусу.
как приготовить десерт из сухофруктов:
Готовится десерт их сухофруктов несложно и хранится длительно, не теряя своей полезности.
приготовление десерта из сухофруктов
Ингредиенты:
- курага — 250 г,
- финики — 250 г,
- кешью, фундук или миндаль на выбор — 100 г,
- кунжут — 100 г
- семечки подсолнечника — 50 г
- апельсиновая цедра — 2 ст. л.
- молотой корицы, кардамона и ванили по вкусу
Очищенные от косточек финики и курагу промоем в горячей кипячёной воде. Если сухофрукты попались чрезмерно пересушенные, то придется отмочить их минут двадцать в кипятке. После чего воду сливаем и слегка обсушиваем сухофрукты на салфетке. Измельчаем их в блендере или через мясорубку.
Примемся за орехи… Я выбираю для такого десерта из сухофруктов орешки кешью, потому что они наименее жесткие, в отличии от других сортов орехов. Итак, подсушим орехи кешью вместе с семенами подсолнечника в духовке и, не остужая, горячими высыпем в чашку к измельченным сухофруктам.
Положим в орехово-фруктовую смесь по щепотке любимых специй: ваниль, молотую корицу, кардамон. Ещё нам потребуется свеженатёртая апельсиновая цедра. Добудем её с помощью мелкой тёрки и добавим в общую массу. Все компоненты старательно перемешаем.
Выложим получившуюся массу на доску и займёмся лепкой колбасок. Излишне длинные они нам не нужны, около 20 см будет вполне достаточно. Затем равномерно обваляем получившиеся колбасины в семенах кунжута и завернём в пергаментную бумагу… если таковой не имеется, то в фольгу или пищевую плёнку.
Готовый десерт из сухофруктов отправляем в холодильник на ночь — он должен затвердеть.
А уже на следующий день можно отрезать кусочек такой десертной колбаски и полакомиться на завтрак с чайком или кофием.
Приятнейшего аппетита..!
Almica:
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Комментарии © 7 к статье: ДЕСЕРТНЫЕ КОЛБАСКИ ИЗ СУХОФРУКТОВ К ЧАЮ
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И туда тоже можно… (с)
Я такую колбаску делаю с черносливом.Нужно попробовать с финиками по-Вашему.Спасибо за идею.
Спасибо за отклик, Марина!А я попробую сделать такой десерт с черносливом — по=Вашему.)) Чернослив очень люблю. Частенько добавляю его в салаты и в мясные блюда.