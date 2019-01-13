десертные колбаски из сухофруктов к чаю

Зимой и ранней весной хочется естественных незаконсервированных витаминов, ведь организм уже начинает ощущать их нехватку. Многие свежие фрукты и ягоды к этому времени лишь красиво выглядят, а пользы от них, говоря откровенно, крайне мало. Выручают экзоты: апельсины, мандарины, киви и др…. а также сухофрукты, в которых очень высока концентрация витаминов и необходимых нам микроэлементов.

Сегодня мы попробуем приготовить великолепного вкуса суперполезный энергетический десерт из сухофруктов, а именно: из кураги, фиников, орехов, семян подсолнечника и кунжута. Кроме перечисленных достоинств, такое замечательное сладкое лакомство можно есть не боясь растолстеть, конечно, если делать это в разумных количествах. ))

Десертные колбаски из сухофруктов и орехов скрасят ваше семейное чаепитие или посиделки с друзьями-подругами в долгие зимние вечера. Разновозрастной малышне они тоже придутся по вкусу.



как приготовить десерт из сухофруктов:

Готовится десерт их сухофруктов несложно и хранится длительно, не теряя своей полезности.

приготовление десерта из сухофруктов

Ингредиенты:

курага — 250 г,

финики — 250 г,

кешью, фундук или миндаль на выбор — 100 г,

кунжут — 100 г

семечки подсолнечника — 50 г

апельсиновая цедра — 2 ст. л.

молотой корицы, кардамона и ванили по вкусу

Очищенные от косточек финики и курагу промоем в горячей кипячёной воде. Если сухофрукты попались чрезмерно пересушенные, то придется отмочить их минут двадцать в кипятке. После чего воду сливаем и слегка обсушиваем сухофрукты на салфетке. Измельчаем их в блендере или через мясорубку.

Примемся за орехи… Я выбираю для такого десерта из сухофруктов орешки кешью, потому что они наименее жесткие, в отличии от других сортов орехов. Итак, подсушим орехи кешью вместе с семенами подсолнечника в духовке и, не остужая, горячими высыпем в чашку к измельченным сухофруктам.

Положим в орехово-фруктовую смесь по щепотке любимых специй: ваниль, молотую корицу, кардамон. Ещё нам потребуется свеженатёртая апельсиновая цедра. Добудем её с помощью мелкой тёрки и добавим в общую массу. Все компоненты старательно перемешаем.

Выложим получившуюся массу на доску и займёмся лепкой колбасок. Излишне длинные они нам не нужны, около 20 см будет вполне достаточно. Затем равномерно обваляем получившиеся колбасины в семенах кунжута и завернём в пергаментную бумагу… если таковой не имеется, то в фольгу или пищевую плёнку.

Готовый десерт из сухофруктов отправляем в холодильник на ночь — он должен затвердеть.

А уже на следующий день можно отрезать кусочек такой десертной колбаски и полакомиться на завтрак с чайком или кофием.

Приятнейшего аппетита..!